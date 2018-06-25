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По итогам подсчета голосов на выборах президента и парламента Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает простое большинство голосов избирателей, сообщил председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен.

По его словам, подсчитано уже 97,7%  бюллетеней, а оставшаяся часть голосов не может повлиять на общие итоги голосования в Турции, передает Anadolu.

Гювен привлек также внимание к данным выборов в парламент страны.

Глава Высшей избирательной комиссии отметил, что по предварительным итогам голосования 24 июня 10 процентный выборный барьер преодолели шесть политических партий.

«Данные протоколов, поступающих в базу данных Высшей избирательной комиссии незамедлительно, передаются представителям политических партий», - отметил Гювен, подчеркнув, что с 2014 года не озвучивалось ни одного обвинения в подтасовке результатов избирательных протоколов. 

 
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