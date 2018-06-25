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В Министерстве иностранных дел ПМР заявили, что российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет.

Об этом говорится в комментарии ведомства в ответ на принятую резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских войск с территории региона.

В этой связи во внешнеполитическом ведомстве констатируют, что присутствие миротворческого контингента РФ закреплено и регламентировано основополагающими документами об урегулировании вооруженного конфликта, включая Соглашение 1992 года, а трансформация миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова, что подтверждается в том числе Совместным заявлением президентов России, Молдовы и Приднестровья от 18 марта 2009 года.

«Таким образом, подобного род демарши со стороны Республики Молдова с задействованием авторитетных международных площадок заведомо обречены на провал и вносят дополнительное напряжение в отношения участников переговорного процесса», - заявили в ПМР.

В Министерстве иностранных дел ПМР заявили, что никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья. В данном контексте во внешнеполитическом ведомстве призывают представителей Республики Молдова сосредоточить усилия на деятельной работе за столом переговоров в целях улучшения жизни людей и решения конкретных практических проблем.

Напомним, 22 июня Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова. 

Президент Молдовы Игорь Додон назвал голосование в ООН антироссийским демаршем.

 

 
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