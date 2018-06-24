Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо Президенту Петру Порошенко. Об этом сообщил в своем Facebook заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

«Уважаемый господин Президент Украины! Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московитского плена борется вся Украина»,— начал письмо Балух.

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Он рассказал, как 12 июня, когда в РФ отмечается День России", в СИЗО Симферополя выкрикивали «Слава Украине!». «Когда вечером в Симферополе гремел китайский салют, из окон СИЗО дружно звучало «Слава Украине» и нередкие арестанты пели украинский гимн», - пишет политзаключенный.

Балух предостерегает Украину от скатывания к зеркальному ответу на действия агрессора. «Зла во благо не бывает»,— пишет он.

В письме пленник выражает свою уверенность в том, что «Украина отстоит свое право достойно жить и хозяйствовать на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса».

«Я уверен, что Украина отстоит свое право жить и достойно хозяйствовать на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса гораздо быстрее, чем на это надеется кремлевская клика и факту взятия ими в заложники граждан другого государства еще предстоит сыграть в этом не последнюю роль», — добавил он.

К слову, именно в день написания этого письма – 22 июня – Балух объявил о начале сухой голодовки.

в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.