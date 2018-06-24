Департамент спецрасследований ГПУ сообщил о подозрении сотруднику отдела ЦСО «А» УСБУ в Хмельницкой области в связи с применением оружия к участникам акций протеста 19 февраля 2014 у здания областного управления СБУ.

Пресс-служба ГПУ сообщила, что «по результатам упорной работы следователей и прокуроров Департамента спецрасследований в производстве установлены обстоятельства совершения уголовных преступлений и получены доказательства, достаточные для подозрения конкретного лица в их совершении».

Сотруднику отдела ЦСО «А» УСБУ в Хмельницкой области сообщено о подозрении в совершении превышения власти, сопровождавшееся насилием, болезненными действиями и применением оружия, причинение умышленного тяжкого телесного повреждения по целью запугивания потерпевшего и других лиц, причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности , то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила Украинской правде, что Служба безопасности считает подозрение сфабрикованным.

«Мы не исключаем, что руководитель следствия таким образом пытается скрыть свою неэффективность и избежать увольнения», - заявила она.

По словам Гитлянской, председатель СБУ Василий Грицак обсудил эту ситуацию с генеральным прокурором Юрием Луценко, который пообещал максимально объективно в ней разобраться.

Пресс-секретарь СБУ также утверждает, что Служба безопасности оказывала и оказывает прокуратуре полное содействие в расследовании по факту применения 19 февраля 2014 огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области при проведении там мирных общественных акций протеста.

«Несмотря на то, что в распоряжении Управления СБ Украины в Хмельницкой области нет оружия калибра, которым были убиты мирные протестующие, Управление передало на экспертизу в ГПУ все оружие, которое было в подразделении на вооружении в то время», - отметила она.

В мае 2017 года руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что департамент забрал производства об убийствах 19 февраля в Хмельницком у военной прокуратуры и «фактически начал расследование с нуля».

«На протяжении 2,5 года военная прокуратура это расследовала, поскольку подозревались сотрудники СБУ, в конце концов пришли к выводу, что майдановцы сами себя перестреляли», - отметил Горбатюк.

19 февраля 2014 при попытке митингующих попасть в помещение управления СБУ в Хмельницкой области были убиты два человека.