Генпрокуратура сообщила о подозрении сотруднику Управления СБУ в Хмельницкой области в превышении власти, сообщает пресс-служба ведомства.

«Управлением специальных расследований ГПУ осуществляется досудебное расследование по факту применения 19 февраля 2014 огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области, во время проведения там мирных общественных акций протеста, в результате чего погибли два человека, а еще ряд получили телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

По результатам работы следователей и прокуроров Департамента спецрасследований в производстве установлены обстоятельства совершения уголовных преступлений и получены доказательства, достаточные для подозрения конкретного лица в их совершении.

Так, 21 июня 2018 сообщено о подозрении сотруднику отдела ЦСО «А» УСБУ в Хмельницкой области в совершении превышения власти, сопровождавшегося насилием, болезненными действиями и применением оружия, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц, причинении неосторожного тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Следствие продолжается, собираются доказательства на проверку причастности к преступлению других лиц.