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Оперативные подразделения Донецко-Луганского регионального управления из состава Объединенных сил 20 июня в Бахмуте задержали боевика с позывным «Святой».

Об этом сообщает пресс-служба погранведомства.

«Тщательно спланированной оперативной комбинацией были созданы не только предпосылки для прибытия боевика на контролируемую территорию Украины, а и установление широкого круга лиц, причастных к террористической деятельности так называемой «ДНР», - пояснили в ГПСУ.

 

 

30-летний гражданин Украины признался, что в сентябре 2014 года добровольно вступил в батальон «Восток». Пройдя начальную военную подготовку, боевик выполнял задачи на блокпостах и ​​в дальнейшем уже на передовых позициях врага вблизи Донецка. Собранные материалы свидетельствуют о непосредственном участии «Святого» в боевых действиях на стороне агрессора.

По данному факту в полицию направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 260 УК Украины (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), данные внесены в Едрей, следственные действия продолжаются.
ForUm

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