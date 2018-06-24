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За прошедшие сутки, 23 июня, боевики 25 раз прибегали к прицельному огню по позициям ВСУ, 10 раз враг применял артиллерию и минометы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. В первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения – БМП.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое на Луганщине. Не прекращались боевые действия на донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь, Широкино и Водяное.

Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

В темное время суток враг увеличил количество обстрелов из артиллерии большого калибра, запрещенного минскими договоренностями, 5 военнослужащих получили ранения.  

По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта.

В течение текущих суток российские наемники один раз открывали огонь по военным с РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.
ForUm

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