Политзаключенного Владимира Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя ИТС. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.

Кроме того, раздаются угрозы поместить его в штрафной изолятор.

«Владимир Балух, который голодает уже 97 день, усилил голодания. Это означает, что он от частного типа снова переходит только на воду. За время голодовки Владимир потерял 30 кг веса. Это несет огромную угрозу для его жизни!» - подчеркнула омбудсмен.

Денисова в очередной раз обратилась к представителям МККК с просьбой как можно быстрее посетить Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

«Призываю всех причастных, кто может решить этот вопрос в Российской Федерации, предоставить мне доступ к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Александру Кольченко, Станиславу Клиху!» - написала омбудсмен.

Напомним, 22 июня украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в СИЗО в оккупированном Крыму, принял решение перейти на сухую голодовку.