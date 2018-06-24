Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили противоправную схему использования земельных участков в Днипре структурами, подконтрольными одному из бывших народных депутатов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур получили в аренду земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности, с нарушением соответствующих норм и не использовали их по целевому назначению.

По материалам правоохранительных органов в судебном порядке был возвращен в собственность Днипровского горсовета земельный участок рекреационного назначения общей площадью 5,4 гектара, который находился в противоправном использовании одной из местных частных структур.

Также в суде Днепропетровской области по материалам СБУ и прокуратуры принято решение о расторжении договоров аренды и взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки в городе площадью 6,39 га и 3,76 га общей стоимостью 11,5 млн грн, с другой частной структуры. Указанные участки были возвращены в коммунальную собственность города.

Сотрудники СБУ установили, что фактическим владельцем и одним из конечных бенефициаров частных фирм является идеолог и активный организатор создания так называемых «Д/ЛНР», бывший народный депутат Украины от Партии регионов.