также в разделеОбщество
Князев: Напавшим на лагерь ромов грозит пожизненное 39
Балух написал письмо Порошенко 29
Дело Майдана в Хмельницком: СБУ назвала подозрение «альфовцу» сфабрикованным 30
Балуху грозят штрафным изолятором 29
В Харькове предотвратили теракт возле памятника воинам УПА 94
Украинцев разоблачили на перевозке нелегалов в Европу 80
ГПУ: Департамент Горбатюка реформируют, а не ликвидируют 35
В Кремле заявили о трудностях обмена Сенцова 65
Схемы в Госинвестпроекте: НАБУ задержало брата Каськива 67
В Карпатах выпал снег, спасатели эвакуируют детский лагерь 219
Савченко заявила, что ДНК у нее забрали принудительно 80
СБУ блокировала контрабанду сигарет из Приднестровья 28
Адвокат: Сенцов не будет просить о помиловании 40
22 июня. Картина дня 61
СБУ задержала банду россиян за «выбивание» денег у бизнесменов 57
Запрещенный «Союз советских офицеров» провел митинг в Днипре 89
Мэр Доброполья нашелся в клинике Германии 41
Избиение в мариупольском кафе: охранникам избрали меры пресечения 130

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили противоправную схему использования земельных участков в Днипре структурами, подконтрольными одному из бывших народных депутатов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческих структур получили в аренду земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности, с нарушением соответствующих норм и не использовали их по целевому назначению.

По материалам правоохранительных органов в судебном порядке был возвращен в собственность Днипровского горсовета земельный участок рекреационного назначения общей площадью 5,4 гектара, который находился в противоправном использовании одной из местных частных структур.

Также в суде Днепропетровской области по материалам СБУ и прокуратуры принято решение о расторжении договоров аренды и взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки в городе площадью 6,39 га и 3,76 га общей стоимостью 11,5 млн грн, с другой частной структуры. Указанные участки были возвращены в коммунальную собственность города.

Сотрудники СБУ установили, что фактическим владельцем и одним из конечных бенефициаров частных фирм является идеолог и активный организатор создания так называемых «Д/ЛНР», бывший народный депутат Украины от Партии регионов.

   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги