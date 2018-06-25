Канцлер Австрии Себастьян Курц настаивает, что положить конец миграционному спору в Европе должен недопуск мигрантов на европейский континент.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, сообщает Европейская правда.

«Мы должны предотвратить, чтобы лодки (с нелегальными мигрантами на борту - Ред.) вообще когда-нибудь прибывали в Европу», - заявил Курц.

Кроме того, австрийский канцлер настаивает, что беженцев, которые уже попали в ЕС, необходимо разместить за пределами Европы.

«Если же мигранты уже попали в ЕС, мы должны заботиться о них за пределами Европы. Там они получат безопасность, но никаких гарантий благополучной жизни в Центральной Европе», - считает политик.

Курц подтвердил заявление премьера Дании о том, что сейчас идет работа над организацией лагерей для беженцев за пределами Европейского Союза, однако не стал уточнять, в каких именно странах они могут быть размещены.

В воскресенье в Брюсселе состоится неофициальный саммит ЕС по миграции с участием 16 государств Евросоюза, однако прорыва на нем не ожидается. Страны «Вышеградской четверки» - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия - объявили бойкот этой встречи.

Канцлер Германии Ангела Меркель стремится договориться об общеевропейских мерах для преодоления миграционного кризиса.