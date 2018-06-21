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За последние два года в Украину завезли около 300 тысяч авто на еврономерах, и по этому поводу таможенники из западных областей должны быть готовы к разговору с прокурором. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на селекторном совещании, посвященном ситуации с контрабандой на границе, сообщает LIGA.net.

Обращаясь к руководителю Львовской таможни, Луценко спросил его, сколько через эту область пропустили так называемых «евроблях» за последние два года и какие сканеры нужны, чтобы этого не допускать.

Когда тот не смог назвать цифру, генпрокурор сказал: «Я вам докладываю, что в Украину заехало по меньшей мере 300 тысяч, и большая половина - из западных областей. Поэтому через вас прошли десятки тысяч этих автомобилей, которые сейчас, не уплатив никаких таможенных платежей, усложнили, мягко говоря, ситуацию на дорогах Украины».

Луценко отметил, что вся ответственность за это лежит на таможенниках из западных областей. «Но цифру, сколько стоит пропустить такой автомобиль, вы точно знаете. Поэтому прошу быть готовым к разговору с прокурором по этому поводу», - добавил он.

Как сообщал ForUm, по данным Государственной фискальной службы, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза». 

Для уменьшения стоимости таможенного оформления авто и для создания правовых и экономических условий для регистрации уже ввезенных в Украину авто, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики внес в парламент законопроекты №8487 и №8488 соответственно.
ForUm

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