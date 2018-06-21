В Рубежном Луганской области зарегистрирован второй случай дифтерии в этом году, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым. Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых.

В то же время уровень вакцинации против дифтерии остается низким - лишь половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 месяцев в прошлом году и менее половины взрослых.