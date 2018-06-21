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В Словакии по запросу украинского бюро Интерпола задержан бывший представитель Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Владимир Гласнер, разыскиваемый за совершение ряда преступлений.

«Действительно, он задержан в Словакии по запросу украинского Интерпола. Вопросами экстрадиции занимается Генеральная прокуратура Украины», - сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По информации полиции, задержанный разыскивался за совершение ряда преступлений, в частности, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины «терроризм», «умышленные легкие телесные повреждения», «бандитизм», «угроза убийством».

По информации СМИ, Гласнер ранее был начальником штаба 1-ого (закарпатского) запасного батальона добровольного формирования Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» (ДУК ПС).

Напомним, сегодня стало известно о задержании в Кошице (Словакия) украинца, который находится в международном розыске по подозрению в терроризме. 
ForUm

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