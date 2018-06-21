Причиной взрыва и пожара на АЗС под Киевом стала забывчивость водителя, который не вынул зарядный пистолет из топливного бака, сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

«Водитель решил обслужить себя сам, вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить пистолет и начал движение в сторону выезда, в результате чего топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и началась утечка газа. Произошло возгорание, после которого загорелось оборудование», – говорится в сообщении.

Отмечается, что виновник скрылся с места происшествия.

Напомним, 20 июня в 23:53 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре на АЗС «БРСМ» в селе Мрия.

В 00:40 возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 01:00.

Возгорание возникло в результате взрыва на АЗС. Погибших и пострадавших на месте не обнаружено.