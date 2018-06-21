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20 июня в 23:53 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре на АЗС «БРСМ» в селе Мрия.

По данным ГосЧС, на место происшествия были направлены 5 единиц техники и 17 человек личного состава из Вишневого, Боярки, Ирпеня и Дмитровки.

Разведкой было установлено, что за явными признаками произошел взрыв и идет дым на заправочных колонках №5 и №6.

В 00:40 возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в 01:00.

Также установлено, что возгорание возникло в результате взрыва на АЗС. Погибших и пострадавших на месте не обнаружено.
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