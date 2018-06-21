Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной приняли участие в панихиде по поэту Ивану Драчу, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Прощание с поэтом и общественным деятелем состоялось во Владимирском соборе. Панихиду отправил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

«Шестидесятник, который в конце 80-х в начале 90-х годов на время оставил творчество для того, чтобы создать крупнейшее и самое ценное свое произведение – независимость Украины», - отметил Порошенко. Президент напомнил, что Драч был первым председателем Народного Руху – политической силы, которая создавала независимость Украины.

«Большой мой друг. И сегодня вся Украина скорбит по своему великому сыну», - сказал Президент.

Петр и Марина Порошенко выразили соболезнования родными Ивана Драча.

Напомним, украинский поэт, переводчик, киносценарист, драматург, государственный и общественный деятель Иван Драч скончался 19 июня на 82-м году жизни.