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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов считает призыв правозащитников уволить его жену Анну с должности декана в связи с ее гомофобными высказываниями агрессией и правовой ограниченностью.

Об этом он написал в Facebook.

«Меня удивляет, когда те, кто называют себя правозащитниками, безапелляционно выступают против свободы слова, против права на собственную позицию и мнение, отличное от их предубеждений. Отношение моей жены Анны Турчиновой к семейным ценностям и защите от нравственной деформации школьной программы – проявление ее христианской, гражданской и профессиональной позиции. Эта позиция полностью соответствует Закону Божьему и Конституции Украины», - заявил секретарь СНБО.

«Попытки защитников ЛГБТ сообщества навешивать на мою жену ярлыки и требования уволить ее с работы является свидетельством их ангажированности, агрессивности и правовой ограниченности. Люблю и поддерживаю свою жену», - резюмировал Турчинов.

Ранее правозащитники призвали ректора Национального педагогического университета имени Драгоманова уволить Анну Турчинову с должности декана факультета естественно-географического образования и экологии из-за гомофобии.

Они ссылались на блог Турчиновой под названием «Гомодиктатура. Часть 1. Как развращать детей», в котором она выступила с критикой антидискриминационных поправок в школьные учебники, рекомендованных Министерством образования и науки, а также на ее интервью «Громадському».
ForUm

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