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Российскому актеру Борису Камарзину и каскадеру Сергею Михайлову за незаконное посещение оккупированного Крыма запретили въезд в Украину на три года, сообщает пресс-служба Госпогранвслужбы.

Так, в столичном аэропорту «Жуляны» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска «Киев» во время оформления пассажиров рейса «Минск-Киев» обнаружили гражданина Российской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы через недействующие пункты пропуска и пребывании на временно оккупированных территориях. Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал Крым.

В пункте пропуска «Староказачье» правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданина РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию.

Сейчас гражданам РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года

Всего по состоянию на сегодня относительно 122 иностранцев – деятелей культуры и искусства, которые незаконно находились в Крыму, было принято решение о запрете въезда в Украину, 52-м лицам при въезде в Украину отказано в пересечении государственной границы и возвращено обратно.
ForUm

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