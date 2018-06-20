С начала боевых действий на Донбассе (апрель 2014 года) погибли 2 725 гражданских лиц, без учета жертв Boeing МН17. Об этом на брифинге заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает 112 Украина.

«За весь период конфликта, с 14 апреля 2014 г. до 15 мая 2018 г., погибло по меньшей мере 2 725 гражданских лиц: 1 568 мужчин, 961 женщина, 93 мальчика, 47 девочек и 56 взрослых неизвестного пола», - отметила Фрейзер.

Также сообщается, что 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли в авиакатастрофе рейса МН17 17 июля 2014, что в итоге увеличивает количество погибших гражданских лиц до 3 023.

Кроме того, общее количество гражданских лиц, получивших ранения в связи с вооруженным конфликтом, составляет 7-9 тыс.

Напомним, 23 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что с начала боевых действий на Донбассе погибли 2383 украинских военнослужащих.