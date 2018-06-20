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Еврокомиссия приняла регламент, который вводит в действие меры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает «Украинская правда».

«Меры охватывают перечень продукции на общую сумму 2,8 миллиарда евро и вступят в силу в пятницу 22 июня», - говорится в сообщении.

Перечень товаров, который обнародовала Еврокомиссия, включает продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственную продукцию и другие виды продукции. В частности, пошлиной в размере 25% будут обложены такие товары, как мотоциклы с объемом цилиндра более 500 см3, спортивные, моторные, прогулочные суда, джинсы, виски, сигары и сигареты, сладкая кукуруза и другие.

В ЕК подчеркнули, что вводя пошлины, ЕС использует свои права в рамках Всемирной торговой организации.

«Мы не хотели оказаться в этой позиции. Однако одностороннее и неоправданное решение США об установлении тарифов на сталь и алюминий для ЕС означает, что у нас не остается другого выбора. Правила международной торговли, которые мы разработали на протяжении многих лет бок о бок с нашими американскими партнерами не могут быть нарушены без реакции с нашей стороны. Наш ответ соразмерен, пропорционален и полностью соответствует правилам ВТО. Разумеется, если США отменят свои тарифы, наши мероприятия также будут отменены», – заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».
ForUm

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