Уже семь киевских пляжей имеют международную награду «Голубой флаг». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции капитально отремонтированных пляжей «Венеция» и «Молодежный» в столичном Гидропарке, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Так, в 2017 году международную экологическую награду «Голубой флаг» получили пляжи – «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица». А в этом году этот международный сертификат качества получили «Венеция», «Молодежный», «Галера» и «Радуга».

«Сегодня мы поднимаем символический «Голубой флаг» на пляже «Венеция». Это значит, что пляж соответствует всем международным критериям и требованиям. Речь идет и о качестве воды, и о комфорте и безопасности на пляже, экологическом менеджменте, уровне сервиса. И особой гордостью для нас является то, что Киев – единственный город в Украине, где городские пляжи получили такую ​​награду», - подчеркнул мэр столицы.

По результатам инспекции мэр столицы поручил осуществить озеленение зон отдыха возле пляжей и установить ограничительные столбики, чтобы положить конец бесконтрольному въезду автомобилей на территорию зон отдыха.

По словам мэра, в этом году в Киеве функционируют 13 муниципальных пляжей, где можно купаться и отдыхать в летний зной. Все они получили санитарные паспорта, которые будут действительны в течение сезона. Также обустроены 17 зон отдыха возле воды без купания.