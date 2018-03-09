Президент США Дональд Трамп объявил об утверждении импортных пошлин на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов). По его словам, распоряжение не касается Канады и Мексики.

Как говорится в распоряжении Трампа, обнародованном Белым домом 8 марта, такой шаг связан с потребностями «национальной безопасности» США, передает Радио Свобода.

В заявлении президент США отмечает, что вводит тарифы на фоне «агрессивной» внешней торговли, которая представляет «угрозу для страны».

Администрация Трампа заявила, что такие шаги помогут обеспечить долгосрочное оздоровление сталелитейной и алюминиевой промышленности, что «является обязательным для обеспечения национальной безопасности».

Пошлины должны вступить в силу через 15 дней и будут действовать в течение неопределенного периода.

Президент США объявил о намерении ввести импортные пошлины на сталь и алюминий на встрече с руководителями 15 крупнейших металлургических американских компаний 1 марта.

В ответ на это Евросоюз заявил, что может принять меры и начать взимать пошлины на некоторые виды продукции из Соединенных Штатов.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что решение Трампа влечет за собой риск серьезного торгового спора между США и остальным миром, включая ЕС.