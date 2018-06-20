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Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию с выплатами шахтерам заработной платы, заявив, что у него есть много вопросов к управлению шахтами. В связи с этим он анонсировал проверку всей государственной угольной промышленности, сообщает 112 Украина.  

«Я сделаю все для того, чтобы найти ресурсы, чтобы эту проблему решить. Но подчеркиваю, у меня нет печатного станка, на котором я могу печатать деньги. И в прошлом году, и позапрошлом мы всегда подставляли свое плечо. Но я подчеркиваю, что в самой угольной промышленности есть много вопросов, я имею в виду в государственном секторе, которые для меня тоже непонятны. Поэтому я буду инициировать более глубинные проверки всей государственной угольной промышленности в Украине. У меня есть небезосновательные данные о том, что не все доходит там в бюджет и не все доходит до шахтеров», - сказал он. 

По словам премьер-министра, сейчас проблема состоит в себестоимости продукции. То есть на государственных шахтах продукция производится дороже, чем она стоит. Он добавил, что уже несколько лет правительство компенсирует такую разницу. 

«В прошлом году мы заплатили такой разницы 2,2 млрд грн. В этом году мы предусмотрели на это 900 млн, которые уже потрачены. Речь идет о дополнительных средствах, вне бюджета. Понимаю, что сами шахтеры абсолютно ни в чем не виноваты, а на их проблемах могут спекулировать в том числе. Я понимаю, что ребята должны получать заработную плату. И поэтому есть поручение Минфину совместно с Министерством энергетики внести предложение правительства, каким образом это сбалансировать и заплатить ребятам зарплату», - сказал Гройсман. 

Глава Минэнерго Игорь Насалик рассказал, что задолженность с 2016 года составляет 16 млрд, а за последние 5 лет не финансировалась модернизация шахты. Очевидно, что в связи с этим выпуск продукции будет уменьшаться. 

«Себестоимость продукции в некоторых шахтах составляет более 18 тыс. грн за тонну. И когда сегодня граждане говорят «Роттердам +», который определяется в сумме 2,5 тыс., то государство закупает в государственных шахтах уголь по цене 18», - пояснил Насалик. 

Напомним, вчера, 19 июня,  афганцы и шахтеры во время митинга у здания ВР устроили стычки с правоохранителями. В ходе столкновений пострадали восемь полицейских, кроме того травмированы двое участников протеста.
ForUm

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