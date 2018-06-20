В ночь на 20 июня в Киеве на улице Эстонской, 51, неизвестный напал на сотрудников ветеринарной клиники «Алден-Вет». Пострадавшую девушку госпитализировали в больницу.

Вызов на пульт охраны по тревожной кнопке поступил в 01:00, сообщает Информатор.

По словам сотрудников полиции, в ночное время клиника работает исключительно по звонку. Перед всеми событиями в учреждении находились посетители с кошкой. В момент, когда они выходили, перед входом появился мужчина, который попросился спрятаться, так как за ним кто-то гонится.

После того, как ветеринары ночной смены, парень и девушка, впустили постороннего, он резко изменил свое поведение и начал вести себя неадекватно. Затем он начал кидаться на сотрудников лечебницы. Сначала неизвестный напал на парня, а потом на девушку. Она всячески пыталась спрятаться от нападающего и бегала от него по всем трем этажам клиники.

Через какое-то время нападавший нанес девушке несколько ударов огнетушителем и ножом по лицу. Пострадавшей девушке удалось нажать на тревожную кнопку охраны, а также позвонить по телефону коллеге, которая находилась дома. В трубке были слышны крики о помощи.

Наряд частной охраны прибыл через 3 минуты после сообщения, а еще через несколько минут прибыли первые экипажи полиции. Нападавший вылез через окно третьего этажа на улицу, спрыгнул вниз и убежал. Спустя некоторое время нападавший вновь вернулся в клинику, там его и задержали сотрудники полиции.

Мужчина находился в неадекватном состоянии и не мог объяснить, что вообще произошло. Он просил позвонить полицейскому, герою сериала «Ментовские войны». Также полицейские отметили, что внутри клиники все разбито и расстрощенно. Межкомнатные двери пытались разбить кулаком, по комнатам разбросаны вещи.

Огнетушитель, которым наносились удары, находился внутри здания. К сожалению, нож найти не удалось. С какой именно целью мужчина ворвался к ветеринарам и чего он пытался добиться — неизвестно. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Пострадавшую девушку госпитализировали с закрытой-черепно мозговой травмой, колотыми ранами головы и шеи, а также с предположением на перелом челюсти в больницу. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии.