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Украинского кинорежиссера Олега Сенцова увозили в реанимацию, он продолжает голодовку в медчасти колонии, сообщает Крым.Реалии.

«По информации от российской правозащитницы Зои Световой, которая договорилась о видеозвонке с Олегом, в пятницу его отвозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти. Достоверно о его здоровье пока ничего неизвестно, в конце недели к нему поедет адвокат», - рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан.

«Неизвестно пока, применяли ли принудительное кормление, как грозились. Олег мне о своем здоровье ничего не сообщал. Сдаваться он не собирается, умирать он не собирается, но и отступать от условий голодовки тоже», – добавила Каплан.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Врачи, наблюдающие за состоянием украинского узника Олега Сенцова, ожидают до 30-го дня голодания негативной реакции, которая потребует их вмешательства. 
ForUm

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