Бывший советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит уволился по собственному желанию. Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Он уволился по собственному желанию с 1 июня», - сказала Гитлянская.

Она добавила, что Тандит продолжит свою работу над освобождением заложников.

«Мы продолжаем общаться, потому что он будет продолжать свою работу по освобождению заложников. Он был в штате. Сейчас продолжит свою работу в качестве волонтера», - пояснила Гитлянская.

Тандит является переговорщиком Центра содействия и освобождения пленных и заложников при СБУ.

По состоянию на конец января в СБУ сообщали, что в заложниках на неподконтрольных правительству территориях Донбасса находятся 108 человек, десятки - в России, 402 человека считались пропавшими без вести. Последний раз обмен происходил в декабре прошлого года.