Украинцы, которые работают за границей, вправе задекларировать в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию. Об этом сообщается на странице правительственного портала в Facebook.

«Распространенным является миф, что в субсидии отказывают мгновенно лицам, которые находились за границей более 60 дней. На самом деле «устный» отказ работника управления социальной защиты населения является незаконным», – говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что согласно закону «Об обращениях граждан» орган соцзащиты обязан оформить заявление и декларацию и только после их рассмотрения официально (письменно) уведомить заявителя - полагается или не полагается ему субсидия.

Подчеркивается что сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии, если человек: получает в Украине пенсию или другие официальные доходы, такие как стипендия, пособие при рождении ребенка; находится на лечении, обучении или в командировке; декларирует в Украине доходы и платит ЕСВ.

«К последнему случаю относятся работники, которые вправе задекларировать в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию», – сказано в сообщении.

Напомним, украинские работники в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского валового внутреннего продукта.