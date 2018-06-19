Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили в систематических взятках руководителя Николаевского следственного изолятора.

По данным СБУ, полковник внутренней службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечения неконтролируемого передвижения по камерам изолятора.

За свои «услуги» злоумышленник требовал талоны на большое количество литров бензина.

По результатам обысков, проведенных в государственном учреждении и по месту жительства полковника, оперативники спецслужбы изъяли часть «прибыли», а также запрещенные предметы и вещества для передачи заключенным.

Сейчас руководителю Николаевского следственного изолятора сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.