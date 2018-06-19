также в разделеОбщество
До конца лета по евроколее планируют запустить поезд из Мукачево в Будапешт
Геращенко: Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании 11
Капитану «Норда» разрешили выехать в Крым 7
СБУ объявила в розыск сообщницу задержанного в Карпатах бизнесмена «ДНР» 14
СБУ: Тандит станет волонтером и продолжит заниматься обменом пленных 22
Доверенное лицо Путина оставили под стражей до августа 28
В Кремле заявляют, что Сенцов должен сам попросить о помиловании 31
СЕ: Венгры в Украине гордятся, что не знают украинского 34
В Украине запретили платежную систему из-за сотрудничества с РФ 47
Российские деятели искусства просят Путина помиловать Сенцова 45
Дело о резне со Стерненко передали в Киев 19
На улице румынского города приземлился дрон с украинской контрабандой 36
Суд дал фигурантам дела 26 февраля условные сроки 36
Денисова: Договоренности о синхронном посещении Сенцова и Вышинского сорваны 60
Умер Иван Драч 51
Украина передала генсеку ООН список узников Кремля 29
Избиение пограничника: Администрация кафе рассказала свою версию событий 146
Грицак уволил своего советника Тандита 70

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили в систематических взятках руководителя Николаевского следственного изолятора.

По данным СБУ, полковник внутренней службы наладил механизм получения неправомерной выгоды от заключенных криминальных авторитетов за беспрепятственную передачу им запрещенных предметов и обеспечения неконтролируемого передвижения по камерам изолятора.

За свои «услуги» злоумышленник требовал талоны на большое количество литров бензина.

По результатам обысков, проведенных в государственном учреждении и по месту жительства полковника, оперативники спецслужбы изъяли часть «прибыли», а также запрещенные предметы и вещества для передачи заключенным.

Сейчас руководителю Николаевского следственного изолятора сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги