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В американском Питтсбурге застрелили рэпера Трейвона Смарта, который выступал под псевдонимом Jimmy Wopo. Об этом сообщает телеканал CBS,  передает 112 Украина.

Отмечается, что в 21-летнего Смарта и его приятеля выстрелили с близкого расстояния, когда они находились в автомобиле.

«Обоих раненых доставили в больницу. Позже артист от полученных травм скончался, второй пострадавший находится в стабильном состоянии», – говорится в сообщении.

Информацию о гибели рэпера подтвердил его менеджер.

Трейвон Смарт начал музыкальную карьеру в 14 лет, его дебютный альбом Woponese вышел в 2016 году.

Напомним, ночью 19 июня в округе Бровард (штат Флорида) застрелили 20-летнего рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.
ForUm

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