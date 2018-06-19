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В американском штате Флорида неизвестные застрелили 20-летнего рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.   

Как сообщает РБК со ссылкой на TMZ, рэпер выходил из собственного мотосалона в Майами и подошел к своей машине. Там в него несколько раз выстрелили двое чернокожих мужчин в капюшонах. Один из них был в красной маске. Они скрылись на черном Dodge Journey, украв у XXXTentacion сумку Louis Vuitton. После произошедшего Онфрой впал в кому. Позже полиция сообщила о кончине певца.


Джасей Онфрой родился во Флориде 23 января 1998 года. Дебютный альбом рэпера, получивший название «17», вышел летом 2017 года. Пластинка заняла вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США. В марте нынешнего года XXXTentacion (от исп. tentación - искушение; приставка «XXX» взята из-за любви артиста к порнографии) выпустил свой второй сольный альбом под названием «?». Песня «SAD!» достигла 7-ого места в Billboard Hot 100. 

В 2016 году Онфроя обвинили в ограблении с применением огнестрельного оружия. Он был арестован и провел в тюрьме четыре месяца. После условно-досрочного освобождения он был снова арестован – соседи вызвали полицию из-за криков. В суде девушка рэпера Женева обвинила его в том, что он содержал ее в рабстве и регулярно наносил побои. В суде прокуроры заявляли, что XXXTentacion нарушал условия УДО. Также рэпер обвинялся в запугивании свидетелей. В итоге после шестимесячного тюремного заключения суд принял решение освободить певца под залог. Осенью 2017 года у XXXTentacion произошел конфликт с участниками рэп-коллектива Migos, которые угрожали ему расправой. С декабря прошлого года Онфрой находился под скорректированным домашним арестом, так как обвинения в избиении Женевы с него так и не были сняты.
 
ForUm

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