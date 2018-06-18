Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и украинский омбудсмен Людмила Денисова в ходе состоявшейся в понедельник встречи договорились о взаимном посещении режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне. Однако точных дат они не назвали, сообщает ТАСС.



«Предварительная встреча позволила выработать кое-какие шаги, и мы намерены вместе с Денисовой или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова. После этого, поскольку мы договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского, и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения, для того чтобы дорожная карта была эффективна», - сказала Москалькова.

Что касается конкретной даты посещения Вышинского, то, по ее словам, «она пока обсуждается».

«Мы только что сказали, что синхронность посещений отрабатывается на уровне всех государственных органов, которые принимают такие решения. Мы свои предложения сделали», - отметила российский омбудсмен.

Москалькова подтвердила, что ее украинская коллега «досконально описала состояние здоровья Вышинского, рассказала о его обращении по поводу медицинского обслуживания». «У меня есть полная информация», - сказала она и добавила, что у Денисовой теперь также «есть вся информация по поводу Олега Сенцов и других осужденных». «Но каждый из нас хотел бы увидеть все своими глазами», - подчеркнула российский омбудсмен.

Напомним, 15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.