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Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства отравления 13-летней девочки. 

Как сообщает пресс-служба облглавка, по предварительным данным, девушка приняла препараты для похудения. В настоящее время медики оценивают состояние ее здоровья как удовлетворительное.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции 17 июня около 11:00.

Предварительно установлено, что 13-летняя девочка по месту жительства выпила таблетки с целью похудения. После приема средств ей стало плохо, и она в тяжелом состоянии была доставлена ​​в реанимационное отделение Харьковской областной детской клинической больницы.

В настоящее время ребенок переведен в аллергологическое отделение, ее жизни ничего не угрожает.
ForUm

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