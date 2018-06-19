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Госкомтелерадио своим приказом аннулировало ранее выданное разрешение ООО «Дресс Шоу» на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги Василия Сахарова «Темный».

Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием для аннулирования разрешения стал факт внесения Министерством культуры Украины автора произведения – гражданина Российской Федерации Сахарова – в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

«Как выяснилось, писатель Сахаров является активным участником российской оккупации Крыма и военных действий на востоке Украины на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований» - говорится в сообщении.

Предоставляя разрешение ООО «Дресс Шоу» на ввоз книги Сахарова «Темный», эксперты не обнаружили в содержании издания признаков несоответствий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению в Украине. Однако на личность автора обратили внимание общественные активисты. Мониторинг в открытых источниках деятельности «писателя» и обращения Госкомтелерадио в СБУ подтвердили догадку общественных активистов: Василий Сахаров – м участник пророссийских незаконных вооруженных формирований, который воевал против Украины и ее государственной независимости.

Напомним, 22 мая прошлого года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 262 «Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулировании) разрешения на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождение или изготовлена ​​и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины». Согласно постановлению импортеры, распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получать разрешение от Госкомтелерадио на ввоз такой продукции. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

По состоянию на 18 июня 2018 года, начиная с 22 мая 2017 года, Госкомтелерадио выдал субъектам хозяйствования разрешения на ввоз 16520 наименований издательской продукции с территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины.

Вместе с тем предоставлено 52 отказа в выдаче разрешений на ввоз 180500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения.  
ForUm

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