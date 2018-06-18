В Херсоне полиция устанавливает обстоятельства получения телесных повреждений представителем СМИ.

По данным облполиции, утром в Корабельное отделение полиции обратился 35-летний житель областного центра. Он представился журналистом одного из средств массовой информации и рассказал, что двое неизвестных мужчин на улице нанесли заявителю телесные повреждения.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении журналиста). Проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее журналист Сергей Никитенко сообщил в Facebook о своем избиении.