В Херсоне неизвестные избили журналиста Сергея Никитенко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Нападавшие – двое бородачей, поджидали возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча», – отметил он.
Журналист связывает нападение с профессиональной деятельностью.
«Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался», – подчеркнул Никитенко.
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