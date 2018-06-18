В Херсоне неизвестные избили журналиста Сергея Никитенко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Нападавшие – двое бородачей, поджидали возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции. Избивали молча», – отметил он.

Журналист связывает нападение с профессиональной деятельностью.

«Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался», – подчеркнул Никитенко.