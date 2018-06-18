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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту действий членов праворадикальной организации С14 относительно бразильца Рафаэля Лусварги, которого обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Лусварги Валентин Рыбин.

«Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищении человека (гражданина Бразилии, Рафаэля Лусварги)», – написал он.

Напомним, 4 мая представители националистических организаций схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который, воевал на стороне боевиков, и доставили его в СБУ.

7 мая Павлоградский горрайонный суд решил арестовать на 60 суток без возможности внесения залога Лусварги. Он будет находиться под стражей до 5 июля в СИЗО Днипра.

18 мая Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство против лидера праворадикальной движения С14 Евгения Карася из-за действий относительно Лусварги.
ForUm

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