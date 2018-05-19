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Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство против лидера праворадикальной движения С14 Евгения Карася из-за действий относительно бразильца Рафаэля Лусварги, которого в Украине обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Об сообщил адвокат Лусварги Валентин Рыбин, передает «Украинская правда».

«Утром 18.05.2018 г. Шевченковский суд Киева обязал возбудить уголовное производство в отношении Е. Карася по факту совершения действий, подпадающих под определение «теракт», - отметил он он.

Рыбин обнародовал соответствующие документы - заявление о совершении уголовного преступления по ст. 258 (террористический акт) и ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК и решение суда, обязывающее следователя СБУ внести сведения в ЕРДР и выдать адвокату выписку из реестра.

В заявлении говорится, что «Евгений Карась и другие лица нанесли Лусварги телесные повреждение, подвергали его издевательству, унижали честь и достоинство».

«Действия Карася и группы неустановленных лиц совершены с целью запугивания населения Украины и демонстрации своей явной безнаказанности, а также направлены на осложнение международных отношений между Украиной и Бразилией», - отмечается в документе.

Напомним, 4 мая представители националистических организаций схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который, воевал на стороне боевиков, и доставили его в СБУ.

7 мая Павлоградский горрайонный суд решил арестовать на 60 суток без возможности внесения залога Лусварги. Он будет находиться под стражей до 5 июля в СИЗО Днипра.
ForUm

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