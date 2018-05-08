Коллегия судей Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области избрала бразильцу Рафаэлю Маркусу Лусварги, воевавшему на стороне «ДНР», меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Об этом в зале суда объявил председательствующий судья Сергей Тимченко, сообщает Укринформ.

«Коллегия судей постановила Рафаэлю Маркусу Лусварги избрать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно до 5 июля 2018 года, 21:00», - объявил Тимченко.

Он также сообщил, что разбирательство дела Лусварги по существу состоится 15 мая в 11:00 в помещении Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

Во время объявления решения суда адвокат Лусварги не присутствовал в зале суда.

Как сообщалось, в СМИ появилась информация о том, что бывший боевик Лусварги проживает на территории Свято-Покровского Голосеевского монастыря. 4 мая представители националистических организаций задержали его и привели в Службу безопасности.

Впоследствии СБУ проинформировала, что гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги с сентября 2014 по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон «Викинг» террористической организации «ДНР». Лусварги был задействован, в частности, в боях под Дебальцево и в районе Донецкого аэропорта.

Относительно него следователями СБУ осуществлялось уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Лусварги задержали во время пересечения государственной границы Украины в терминале «D» Международного аэропорта «Борисполь» осенью 2016 года.

25 января 2017 года Лусварги был осужден Печерским райсудом г. Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время на этапе обжалования приговора Апелляционный суд принял во внимание, что суд первой инстанции не имел права рассматривать это дело, поскольку была нарушена территориальная подсудность. По этой причине приговор Печерского райсуда был отменен.

Верховный суд в феврале текущего года постановил, что дело Лусварги должен рассматривать Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

В декабре 2017 года Лугсварги была заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца. Ныне он находится в СБУ, где с ним проводятся соответствующие процессуальные действия.