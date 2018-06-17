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Президент Украины Петр Порошенко не намерен вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о равных правах ЛГБТ украинцев.

Об этом заявили в департаменте информационной политики Администрации Президента, комментируя соответствующее заявление депутата Европарламента Ребекки Хармс, сообщает «Украинская правда».

«Ребекка Хармс, скорее всего, стала жертвой розыгрыша. Из АП ей не звонили. Мы полностью опровергаем внесение в ВР законопроектов, о которых говорит госпожа Хармс», - сообщили в АП.

После завершения «Марша равенства» в Киеве депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что на следующей неделе президент Украины Петр Порошенко представит проект закона о равных правах «о правах ЛГБТ украинцев в рамках европейских законодательных стандартов».

«Утром (17 июня. - Ред.) мне позвонили с Банковой (Администрации Президента. - Ред.). Президент Порошенко сообщил мне, что он не только поддерживает «Марш равенства», но и намерен подать проект закона о равных правах на следующей неделе», - сообщила Хармс.

Она отметила, что одобряет это решение и расценивает его как «значительный шаг в поддержку демократического развития Украины».

Советник Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился якобы головой АПУ Игорем Райниным, который по поручению Президента проинформировал о законодательной инициативе, которая «будет касаться прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов».

Напомним, в центре Киева в 10:00 начался «Марш равенства». Около 11:00 акция завершилась.

Перед его началом сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению марша.
ForUm

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