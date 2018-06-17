В центре Киева завершилось шествие «Марша равенства».

Когда голова колонны уже была возле входа станции метро «Льва Толстого», ее хвост все еще находился ближе к парку Шевченко, сообщает УНИАН.



Так, в мероприятии приняли участие ориентировочно около трех тысяч человек.

Когда колонна дошла до метро, несколько противников акции стали в ее голове, выкрикивали лозунги, озвучивая свою позицию против этого мероприятия. Вместо этого участники «Марша равенства», скандировали лозунги в защиту «Право на любовь и свободное существование». Также участники акции поблагодарили полицию за их работу во время мероприятия.

После этого было объявлено, что акция завершена и ее участники должны расходиться. В частности, им было предложено воспользоваться станцией метро «Льва Толстого» и автобусами. Участники «Марша равенства» еще частично оставались на площади Льва Толстого. Так, еще некоторое время на платформе танцевали травести-дивы.

Сейчас на месте проведения Марша еще находятся буквально несколько десятков участников акции. Полиция все еще держит плотное оцепление вокруг участка дороги, где завершилась акция.



























































Напомним, в центре Киева в 10:00 начался «Марш равенства».

Перед его началом сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать проведению марша.