Украинскую сторону не устраивает предложенная Россией дата визита к Олегу Сенцову – после 22 июня. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с руководителем аппарата омбудсмена РФ.

По словам омбудсмена, российская сторона предложила осуществить первый визит в город Омск в субботу, 16 июня. Там содержится украинец Дмитрий Штыбликов.

«Вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в город Лабытнанги (Тюменская область), где содержится Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни», - комментирует Денисова.

Кроме того, уполномоченный отмечает, что сейчас проводится работа по возможному посещению журналиста Романа Сущенко, который содержится в СИЗО «Лефортово», и Николая Карпюка, который находится в тюрьме в городе Владимир.

По словам Денисовой, переговоры с российской стороной продолжаются.

Напомним, согласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. После поездки в Россию, Денисова планирует осуществить визит в Симферопольское СИЗО на временно оккупированных территориях Крыма.