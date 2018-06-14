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Народный депутат Украины от политической силы «Наш край» Сергей Шахов прокомментировал дорожно-транспортное происшествие с участием своего автомобиля.

«Под Лубнами односторонняя дорога с отбойниками. Поперек дороги на неосвещенном участке стояла машина без габаритов. Оказалось, что водитель был пьян, ударился в отбойник и стал поперек дороги. От столкновения с ним наш автомобиль бросило на отбойник и далее – на обочину. Хорошо, что все в моей машине были пристегнуты. Иначе последствия были бы значительно серьезнее», - сообщили ForUm’у в пресс-службе депутата.

Шахов сообщил, что на место происшествия сразу были вызваны скорая и полиция.

«Хочу сказать спасибо водителю грузовика Виталию, который помогал останавливать машины и регулировать движение – предотвратили пару столкновений. В целом, многие водители до приезда полиции останавливались и предлагали помощь. Среди участников дорожно-транспортного происшествия один человек был госпитализирован. Сейчас мужчине предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Со мной все в порядке, только несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности. От госпитализации я отказался», - сообщил Шахов.

Напомним, ДТП произошло около 02:30 14 июня на автодороге Киев-Харьков в селе Пышное Лубенского района.

Участником аварии стал нардеп Сергей Шахов.  
ForUm

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