По факту ДТП с участием народного депутата открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины и ведется следствие, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

По данным правоохранителей, около 02:30 14 июня в полицию Лубенщины поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Харьков, в селе Пышное Лубенского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, внедорожник «Тойота» под управлением 46-летнего жителя Киева столкнулся с автомобилем «Форд».

В результате столкновения транспортные средства получили технические повреждения. 28-летний водитель автомобиля «Форд» получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в местную больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины и ведется следствие.

Ранее СМИ сообщили, что участником этого ДТП стал нардеп от «Воли народа» Сергей Шахов.

Факт аварии он подтвердил в Facebook.

«Действительно, сегодня ночью, после эфира попал в аварию. Это случилось по дороге в Запорожье, куда я ехал с рабочим визитом… Среди участников дорожно-транспортного происшествия один человек был госпитализирован. Сейчас мужчине предоставляется вся необходимая медицинская помощь», - написал нардеп.

«Обстоятельства ДТП пока не известны, ведь все произошло ночью и требует тщательного анализа полиции», - утверждает Шахов.