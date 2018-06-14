В ночь на 14 июня в Полтавской области произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился народный депутат Сергей Шахов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

Авария произошла около 02:00 в селе Пышное Лубенского района Полтавской области. Автомобиль Toyota Land Cruiser, где на пассажирском сиденье находился депутат Украины Сергей Шахов, столкнулся с автомобилем Ford, который стоял на дороге.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford получил тяжелую травму головы и госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Народный депутат и другие участники ДТП не пострадали.

По факту ДТП решается вопрос о начале досудебного расследования по ч.2 ст.286 УК Украины.

Сергей Шахов - украинский политик, общественный деятель и предприниматель. Стал народным депутатом 6 сентября 2016. 7 февраля 2016 вступил в депутатскую группу «Воля народа».