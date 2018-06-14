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Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице. Об это сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности, намерены переименовать:

1) улицу Александра Бойченко на улицу Украинского Пласта в Днепровском районе;

2) улицу Невскую на улицу Нивскую в Шевченковском районе;

3) улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;

4) улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в ​​Святошинском районе;

5) улицу Мельникова на улицу Юрия Ильенко в Шевченковском районе;

6) улицу Павла Пестеля на улицу Братства Тарасовцев в Шевченковском районе;

7) площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;

8) переулок Баумана в переулок Фузиков в Шевченковском районе;

9) переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;

10) улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;

11) улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.

Данное решение будет способствовать демократизации общества и направлено на чтение памяти выдающихся украинских деятелей.

Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД. Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.
ForUm

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