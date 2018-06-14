Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 14 июня одобрила проект постановления об установлении тарифов на производство тепловой энергии КП «Киевтеплоэнерго» и отпуск электрической энергии и для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Указанное постановление устанавливает тарифы для «Киевтеплоэнерго» на производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В соответствии с порядком формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой стоимость тепловой энергии включает в себя стоимость ее производства, транспортировки и снабжения.

Так, с 1 августа планируется для «Киевтеплоэнерго» установить следующие тарифы:

на отпуск электрической энергии - 182,91 коп./кВт∙ч.;

на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды – 784,58 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой - 477,19 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды учреждениям, финансируемым за счет государственного и местных бюджетов - 1187,20 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для нужд других потребителей - 1186,56 грн/Гкал.

Открытое обсуждение вопроса об установлении тарифов на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на 2018 год совершается в соответствии с требованиями постановления НКРЭКУ от 30.06.2017 № 866.