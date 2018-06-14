Главное следственное управление Службы безопасности Украины закончило досудебное расследование в уголовном производстве по факту террористического акта, совершенного 31 марта 2017 в Мариуполе, в результате которого погиб заместитель начальника главного отдела контрразведки Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области полковник Александр Хараберюш. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Следствием установлено, что гражданка Украины по предварительному сговору с участниками террористической организации «ДНР», действуя по их указаниям и инструкциям, 31 марта 2017 прикрепила самодельное взрывное устройство на магнитной основе к днищу автомобиля, которым пользовался погибший. Удостоверившись, что Хараберюш сел за руль указанного автомобиля и начал движение, обвиняемая осуществила звонок на номер оператора мобильной связи, установленный во взрывном устройстве, чем активировала его. В результате взрыва офицер погиб на месте происшествия.

«Мотивами совершения этого террористического акта было прекращение эффективного выполнения потерпевшим своих служебных обязанностей в районе проведения АТО, а целью – запугивание населения Донецкой области и сотрудников правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Подозреваемой вручен обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

13 июня 2018 обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование в отношении организаторов и других соучастников террористического акта продолжается.

Санкцией ч. 3 ст. 258 УК Украины предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, 31 марта 2017 в Центральном районе Мариуполя неизвестные злоумышленники взорвали автомобиль, в котором находился сотрудник Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он погиб на месте.

Подозреваемая в совершении теракта - Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 года рождения – была задержана 31 октября в Одессе.