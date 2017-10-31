Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе подозреваемую в подрыве полковника СБУ Александра Хараберюша. Об этом во время брифинга 31 октября заявил глава СБУ Василий Грицак, передает 112 Украина.

«Следствием и оперативными сотрудниками СБУ был проведен большой объем работы, в результате которого личность, которая нами сегодня обоснованно подозревается в совершении этого теракта, была выведена на контролируемую нами территорию и сегодня задержана в Одессе. В Одессу она прибыла для того, чтобы получить биометрический паспорт. По согласованию со следователем СБУ, я назову имя этого человека. Это Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 года рождения, проживала в Донецке по улице Артема, 67», – сказал он.

За выполнение своей работы она получила, по предварительным данным, 15 тыс. долларов.

По словам Грицака, женщина входила в так называемый «центр специальных операций», который действует под эгидой «МГБ ДНР».

«Хочу сказать, что этот центр возглавляет Евдокимов Василий Викторович, 8 февраля 1973 г.р., позывной «Ленин». Центр координируется и финансируется спецслужбами РФ», - отметил глава СБУ.

Он подчеркнул, что в настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, 31 марта в Центральном районе Мариуполя неизвестные злоумышленники взорвали автомобиль, в котором находился сотрудник Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он погиб на месте.