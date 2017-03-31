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Сегодня, 31 марта, в 8:35 в Центральном районе города Мариуполя на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской в результате взрыва автомобиля погиб его водитель, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области. 

Отмечается, что первыми на месте происшествия оказались сотрудники Центрального отдела полиции Мариуполя, которые услышали звук взрыва на улице. В автомобиле находился один человек, мужчина погиб на месте. 

По данным главка, установлено, что погибший является одним из сотрудников правоохранительных органов Украины.

Сейчас на месте работают руководители областного главка полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники ГосЧС, взрывотехники, эксперты-криминалисты.

Район оцеплен сотрудниками патрульной полиции Мариуполя. Причины взрыва устанавливаются, проводится проверка.
 
ForUm

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