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В результате взрыва автомобиля в Мариуполе погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро», - сказал глава СБУ Василий Грицак.

У Хараберюша осталось двое детей, младшей дочке – два года.

Служба безопасности Украины выражает семье и близким погибшего глубокие соболезнования. «Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде», - отметил Грицак.

Как сообщал ForUm, сегодня, 31 марта, в 8:35 в Центральном районе Мариуполя на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской в результате взрыва автомобиля погиб его водитель.
ForUm

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